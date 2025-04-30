Арсенал ПСЖ в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Арсенал вышел без Зинченко и стратегически важного лидера

Отсутствие Александра вряд ли кого-то удивляет. Использование столь мощного оружия в Лиге чемпионов запрещено всеми конвенциями, так что Арсеналу не привыкать. Более важным стало отсутствие Парти – довольно глупая желтая Томаса в Мадриде превратилась в дисквалификацию. Как следствие, у Микеля Артеты просто не осталось разрушителей в опорной зоне.

Арсенал – ПСЖ: видео голов матча 1/2 ЛЧ – быстрый забитый мяч срывает все планы

Довольно прогнозируемым решением стало опускание Мерино. Здесь был тактический нюанс – Микель и против Реала работал в роли центрального полузащитника, но реально он там играл только для формирования баланса или страховок. По сути же Артета использовал Мерино в роли фальшивой девятки, ведь чистых форвардов у "канониров" нет.

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Работа фальшивой девяткой, которой нужно только поддерживать структуру в центре, кардинально отличается от роли классического центрхава. Позицию на острие атаки занял Троссар, а Микель теперь должен был значительно чаще помогать в обороне.

ПСЖ, в свою очередь, совсем не удивил составом. У Луиса Энрике пустой лазарет и нет дисквалифицированных. Единственным примечательным фактом можно назвать выход Дуэ в основе – Барколя придержали на банке.

Арсенал провалил старт встречи

Обе команды пытались активно прессинговать друг друга, но довольно быстро проявились значительные проблемы у лондонцев. Невеш, Витинья и Фабиан Руис максимально уверенно держались под давлением хозяев, в которых возникали разрывы. Проблема крылась в желании задней линии "канониров" всегда иметь численное большинство против атакующей тройки ПСЖ.

При этом английские защитники не поджимали структуру прессинга. Этим недостатком гости воспользовались уже на 4-й минуте. Дембеле опустился аж в центр поля, а никто из защитников не рискнул подниматься за ним настолько высоко – все это вылилось в быструю комбинацию с передачей в дыру в опорной. Оттуда стартовала голевая контратака.

Дембеле перевел на левый фланг, а Хвича стянул на себя нескольких защитников и выполнил катбек в линию штрафной. Там никто не сыграл с Усманом – в частности, на него не переключился Мерино, который должен был бы страховать Райса при выдвижении во фланг. Француз наказал точным ударом с отскоком от газона.

Вообще, в первые 30 минут ПСЖ получал колоссальное количество пространства, ускользая из-под давления "пушкарей". Когда же мяч доходил до Хвичи или Дуэ – начиналась паника. В одном из эпизодов Кварацхелия прошел сразу трех лондонцев, влетев в штрафную.

В другом он мог заработать пенальти, упав после контакта с рукой Тимбера. Вот только Славко Винчич не повелся на откровенное рисование грузина.

На 30-й минуте ПСЖ едва не забил второй гол. В затяжной атаке Дембеле нашел передачей Дуэ, а тот мощно пробил из центра штрафной под ближнюю стойку. Рая спас Арсенал, а добивание от Фабиана Руиса пришлось в штангу. Правда, испанец стрелял уже из офсайда.

Также стоит отметить определенные проблемы Арсенала с билд-апом. В общем "канониры" не ошибались под прессингом ПСЖ, комбинируя при любом сопротивлении. В первые полчаса вспоминается только одна ошибка Салибы, однако ее быстро подчистили. Тем не менее, хозяевам после выхода из-под давления не удавалось найти продолжение – у подопечных Микеля Артеты не работала фаза развития атаки.

Адаптация Арсенала переломила ход встречи. ПСЖ наказывали за старые ошибки

Насколько сильно выглядел Париж до 30-й минуты, настолько же убедительно работали "канониры" после. Прежде всего, островитянам удалось адаптироваться к смещениям Дембеле, а разрывов между линиями уже не возникало. Любой подход французов к штрафной проходил при полной готовности обороны соперника.

Во-вторых, команда Микеля Артеты стала манипулировать структурой ПСЖ при работе без мяча. В поединках против Астон Виллы и Ниццы подопечные Лучо Энрике потерпели поражения, пропустив по три гола – не в последнюю очередь из-за перегрузки опорной зоны. Оппоненты вытаскивали на себя Невеша, Витиньо и Руиса, запуская дополнительного игрока в освободившийся центр.

Арсенал действовал точно таким же образом. Очень часто центр взламывал Льюис-Скелли, который традиционно заходил с левого фланга в опорную. Майлз пользовался странной схемой подстраховки парижан – на помощь ЦПЗ должен был выдвигаться Ашраф, которому приходилось делать рывки по 20-30 метров. Он или не успевал, или не мог фолить из-за желтой и вынужден был бежать рядом, при этом освобождая зоны.

Даже если выдвигался кто-то другой, структура ПСЖ начинала сыпаться. Как следствие, Арсенал прижал гостей. В конце первого тайма Мартинелли выходил один на один с Доннаруммой (итальянец парировал) и едва не замкнул кросс от Сака на дальний.

Кроме того, Мерино претендовал на пенальти после столкновения с Невешем, но повтор показал чистую игру от Жоау. В конце концов, футболисты отправились отдыхать при минимальном преимуществе ПСЖ.

Всего через минуту после возобновления игры Арсенал праздновал взятие ворот. Сказалась еще одна уязвимость ПСЖ – 21% от общего количества допущенной остроты у ворот ПСЖ в Лиге 1 прилетел после стандартов. "Канониры" же особенно мощны в этом аспекте.

Вот и здесь лондонцы забили. Райс выполнил подачу, а Мерино спокойно замкнул головой, протиснув Пачо. К сожалению для фанов на Эмирейтс, гол не засчитали после вмешательства VAR – офсайда.

В следующие 10 минут хозяева провели два заблокированных удара и контратаку, которую разогнал Райс. Дальнейшая передача на Троссара завершилась врыванием на левый край штрафной и ударом, который парировал Доннарумма.

Арсенал пострадал из-за слабости в позиционном наступлении

Подопечные Микеля Артеты отличаются невысоким количеством созданных моментов с игры. То, что случилось с Реалом – в определенной степени аномалия. Зато на переходных фазах "пушкари" остаются не менее острыми, чем тот же Мадрид или ПСЖ.

Во втором тайме это проявилось ярко. Все, что касалось игры на встречных курсах, вызвало восторг, однако парижане не уступали в качестве беготни. Когда же дело доходило до более статичных атак, Арсенал ничего не мог сделать. Как следствие, после удара Троссара на 56-й минуте по воротам Доннаруммы вообще не били (исключением стал лонгшот Мартинелли в компенсированное время).

Более того – команда Луиса Энрике могла еще и второй гол провести. Англичане откровенно отскочили. На 84-й минуте Барколя вырвался один на один после разрезного паса из глубины, пробив в левый нижний угол. Мяч прошел рядом со стойкой!

На 86-й же свежий Гонсалу Рамуш влетел на правый край штрафной и со всей силы зацелил в перекладину!

Этот момент стал последним. ПСЖ удержал минимальную победу в первом полуфинале над Арсеналом. Теперь все решится на Парк де Пренс.