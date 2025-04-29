Арсенал – ПСЖ: стартовые составы и онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов – роль Зинченко не изменилась
Арсенал принимает ПСЖ в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Арсенал – ПСЖ в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Александр Зинченко остался в запасе, как и ожидалось. Томас Парти не попал в состав "канониров" из-за дисквалификации.
Лунин и Зинченко вместе могут перебраться к 24-кратному чемпиону, который устроил шоу с Динамо
Стартовые составы
Арсенал: Рая – Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли – Эдегор, Райс, Мерино – Сака, Троссар, Мартинелли
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Хвича, Дембеле, Дуэ
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