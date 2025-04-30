УЕФА признал 25-летнего футболиста сборной Португалии игроком матча против Арсенала в 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба союза.

Гол Дембеле и офсайд Мерино в видеообзоре матча Арсенал – ПСЖ – 0:1

Витинья действительно провел хороший матч: 50 из 52 точных передач, 2 удачных попытки дриблинга, 3 из 6 выигранных дуэлей за мяч. Сам хавбек, правда, не очень согласен с таким решением. Португалец в твиттере запостил фото с Доннаруммой, подписав его: "Настоящий MVP".

Стоит отметить, что итальянский голкипер удержал ворота на замке в игре против Арсенала. ПСЖ минимально победил на выезде (1:0) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов