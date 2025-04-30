Легенда Ньюкасла Алан Ширер убежден, что Томас Партей стал одним из виновников поражения Арсенала от ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов (0:1).

Томас Партей пропускал матч против ПСЖ из-за дисквалификации, получив лишнюю желтую в конце второго четвертьфинала ЛЧ с Реалом. На игру с парижанами в центре поля вышли Микель Мерино и Деклан Райс.

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Алан Ширер убежден, если бы Партей был на поле в поединке с ПСЖ, то гола Дембеле на 4-й минуте не было бы. "Я не уверен, что Арсенал бы отдал мяч Дембеле на третьей минуте. Думаю, Партей был бы там и перехватил бы его. Нельзя позволять так переходить из защиты в атаку. Какой старт для ПСЖ", – приводит его слова Mirror.

К слову, Томас Партей отыграл за Арсенал в 47 матчах этого сезона, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами. Первый полуфинал Лиги чемпионов завершился минимальным поражением "канониров" (0:1).

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