Арсенал впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, эффектно прибив Реал (3:0, 2:1), однако болельщикам этого уже мало. Сторонники "канониров" уже грезят выходом в финал, как в 2006-м – тем более, что северные лондонцы идут в нужном темпе. Подопечные Микеля Артеты довели беспроигрышное шествие в ЛЧ до восьми поединков (7 побед, 1 ничья), что является вторым показателем в истории клуба после 12-матчевой серии в сезоне 2005/06 (8 побед, 4 ничьих).

Соперник, конечно, очень серьезный. ПСЖ проводит такой же сказочный сезон, давно выиграв чемпионат и выбив из ЛЧ двух представителей АПЛ – Ливерпуль и Астон Виллу. В обоих выездах на Туманный Альбион парижане в целом провалились. На Энфилде они чудом досидели до серии пенальти, а в Бирмингеме едва не упустили преимущество в пять голов. Правда, действительно слабым был только один тайм из двух.

До слова, FAVBET дав прогноз на перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між Арсеналом і ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети – 2,14. На тріумф підопічних Луїса Енріке фахівці дають 3,55.

А еще команда Луиса Энрике потерпела поражение от Арсенала (0:2) на стадии Этапа Лиги. Северные лондонцы не оставили французам ни единого шанса, однако то был совсем другой ПСЖ – Дембеле еще не перевели на позицию форварда, а до ноября коллектив выглядел откровенным мальчиком для битья. Сейчас ситуация совсем другая.

Новый чемпион Англии – Арне Слот – назвал ПСЖ наиболее совершенным соперником Ливерпуля, особо отмечая интенсивность его игры. Она действительно колоссальная. До встречи с парижанами ни одна команда мира не могла сдержать прессинг и быстрые атаки мерсисайдцев, однако персоналки Луиса Энрике и агрессия после потерь на чужой трети заставили "красных" играть лонгболами. И это был едва ли не первый матч, в котором закрыли Салаха.

ПСЖ не только агрессивный в прессинге и контрпрессинге, но и очень слаженный в своих перемещениях без мяча. Как следствие, в текущем сезоне ЛЧ коллектив стал выдавать 12+ высоких возвратов за игру, а в целом Париж провел более 150 высоких возвратов владения – причем почти треть завершились ударом по воротам соперника.

Хотя главным преимуществом машины Луиса Энрике является игра в атаке. ПСЖ исповедует максимально агрессивный футбол, достигая результата через владение. "Изюминкой" этого футбола является универсальность – почти все игроки, кроме центрбеков, активно меняют позиции.

Даже фулбеки могут оказаться в роли нападающего (хотя чаще они занимают полуфиланг). Показательно, что в составе есть сразу четыре футболиста, которые были привлечены к 5+ голов в нынешней Лиге чемпионов – это Дембеле (9), Хакими (7), Барколя (6) и Дуэ (5). Это уже много говорит о разнообразии векторов и вариантов атак.

Во-вторых – ПСЖ демонстрирует статистику, в которую даже трудно поверить. По результативности во всех турнирах парижане уступают только Барселоне (133 гола), а по ожидаемым забитым они лидируют среди всех представителей топ-5 лиг (130,5 xG). Также они являются первыми в Европе по количеству ударов (981), попаданий в створ (412) и моментов (243). Особенно впечатляет форма Дембеле – Усман остается лучшим бомбардиром ведущих чемпионатов в 2025 году, забив 24 мяча.

Но во всей этой идиллии есть один неприятный аспект. Луис Энрике является тренером-догматиком, который построил свою команду мечты, но она довольно прогнозируемая в своем футболе. Это использовали Ливерпуль и Астон Вилла в ответных матчах, но наиболее тревожным стало поражение от Ниццы на выходных (1:3).

Соперник разрушил то, что казалось наиболее устойчивым и мощным в ПСЖ – связи Невеша и Витиньи в опорной зоне ПСЖ. Жоау, например, является лидером ЛЧ как по количеству высоких прессинг-действий (более 700) и количеству отборов (50+). Соперник просто стал перегружать центр дополнительным футболистом, чего хватило для развала оборонительной структуры.

Это стало возможным и благодаря отсутствию дисциплины. ПСЖ чрезвычайно силен при игре без мяча за центральным кругом, однако на своей половине частенько недорабатывает. В поединке на Вилла Парк команда так и вовсе напугала своих болельщиков – подопечные Унаи Эмери почти не видели сопротивления со стороны соперника, летая свободными коридорами, обыгрывая 1-в-1 и даже не реагируя на рывки из глубины за спину.

Один из голов бирмингемцы провели после того, как Рашфорд последовательно обыграл двух защитников на правом фланге и выполнил прострел. Арсенал же имеет двойную угрозу с правого края – здесь есть и Сака и Эдегор. Букайо, кстати, имеет 9 голе и 6 ассистов за 16 матчей ЛЧ, что является английским рекордом. Кроме того, северные лондонцы всегда заполняют зоны завершения и подбора.

Вообще, позиционная атака Арсенала имеет перегиб во фланги (особенно правый). Через центр Микель Артета атаковать не любит, потому что там большая цена потери мяча – контрпрессинг в центральных вертикалях не является столь же эффективным, как у бровки. Да и в целом "канониры" создают относительно немного моментов, потому что тренерский штаб вкачал все в баланс (а еще нет чистых форвардов).

Тем не менее, в поединке с Реалом баск отошел от канона. Во-первых, его подопечные удивили нетипично высоким уровнем агрессии. Во-вторых, Арсенал сформировал схему сразу с тремя "десятками" в центре. Эта модель позволяла получать на одного футболиста больше как при поддержке атак, так и отправлять дополнительную единицу в опорную зону. Эдегор, Мерино и Райс оформили самый большой пробег в четвертьфинале против Мадрида – и именно они стали архитекторами голевых моментов и общего доминирования.

А еще у французского гранда есть уязвимость при обороне на стандартах, что в контексте противостояния с Арсеналом крайне неприятно. Только четыре команды Лиги 1 пропустили больше голов со стандартов (11), чем подопечные Луиса Энрике (10). С угловых, штрафных и аутов соперники наиграли на 6,2 ожидаемых гола в ворота Парижа – это 21% от общего количества ожидаемых пропущенных голов ПСЖ.

Очень интересно понаблюдать за битвой монструозной атаки нынешнего ПСЖ против не менее монструозной обороны Арсенала. Такого сильного оппонента они еще не встречали. До сих пор лондонцы всех сдерживали. Они вели в счете в течение 53% игрового времени в нынешней ЛЧ (лучший результат турнира) и отставали в течение 6% минут (меньший показатель имеет только Интер).

Арсенал имеет чрезвычайно сильный прессинг. Например, в первой встрече с Реалом команда Микеля Артеты провела 115 актов высокого давления, что вылилось в 24 низких потери "сливочных". Если же говорить об игроках, то один только Мерино (центрхав который смещается на позицию форварда) провел 66 прессинг-действий.

Правда, Ливерпуль на Энфилде давил еще сильнее, но ПСЖ справился – не в последнюю очередь из-за удивительной устойчивости Невеша и Витиньи, которым удавалось находить каналы передач под бешеным давлением и продвигали мяч. А вот смогут ли французы преодолеть средний и низкий блок Арсенала?

Реал вот не смог, но в тех матчах играл Парти. Сегодня же ключевой опорник травмировался. А еще у "пушкарей" нарисовалась тенденция по обрезкам Салиба. В условиях травмы Габриэля именно от Уильяма ожидали лидерства в защите, но на практике лучше выступает резервист Кивиор – а вот француз выполнил результативные пасы Винисиусу в ЛЧ и Матете в АПЛ.

Так же интересно посмотреть битву суперпрессинга ПСЖ против лондонского билд-апа. "Канониры" под высоким давлением продвигают мяч лучше, чем 92% команд АПЛ. Даже Ливерпуль не настолько убедителен в этом аспекте.

Все эти нюансы демонстрируют, что фаворита в данном противостоянии нет. по крайней мере пока что. Соперники равны – и они должны опасаться друг друга. Впрочем, пассивного футбола сегодня ожидать не следует, ведь Арсеналу нужно добиться как можно лучшего результата перед решающим матчем в Париже.

Кадровая ситуация

Травмированы: Калафьори (под вопросом), Габриэл, Хаверц, Жезус, Томиясу – все из Арсенала

Дисквалифицированы: Парти (Арсенал)

Ориентировочные составы на матч Арсенал – ПСЖ

Арсенал: Рая – Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли – Эдегор, Райс, Мерино – Сака, Троссар, Мартинелли

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Хвича, Дембеле, Барколя

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5, оба забьют

Англичане будут раскрываться, ведь нужно оформить хороший гандикап перед выездом. Для Арсенала это не очень хорошо – даже кризисный Реал несколько раз поймал "пушкарей" на контратаке, убегая один на один. ПСЖ в данном аспекте не менее грозный.

Два гола в ворота Астон Виллы в первом тайме были проведены в контрвыпадах в 2-3 касания, разрушая высокий прессинг бирмингемцев и запутывая защитников в финальной фазе. А у хозяев не будет играть Парти. С другой стороны, у Арсенала остаются стандарты, грозный правый фланг и перегрузка центра, которые недавно уничтожили Париж в чемпионате.

Словом, тотал больше 2,5 на Эмирейтс читается, как букварь. Как и обе забьют. Можно было бы поставить и больший тотал, но надо учитывать силу голкиперов – Рая и Доннарумма имеют лучшую статистику в нынешней ЛЧ.