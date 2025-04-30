Арсенал уступил ПСЖ (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов 2024/25. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Уже на четвёртой минуте матча Хвича Кварацхелия показал, почему ПСЖ заплатил за него зимой сумасшедшие деньги. Он прорвался по левому полуфлангу и сделал точный пас на ногу Дембеле, которому оставалось лишь не промахнуться.

ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов

Усман нанёс сильный удар понизу – и мяч угодил прямо под штангу, Давид Райя не смог среагировать на этот выстрел. Так парижане неожиданно обыграли "канониров" в первом полуфинале Лиги чемпионов и создали для себя хорошие условия перед ответной встречей во Франции.

В начале второго тайма Арсенал, казалось, сравнял счёт, но судейская бригада зафиксировала офсайд у Микеля Мерино. Тем интереснее будет ответная встреча!