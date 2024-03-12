Странная история взаимоотношений Порту и Арсенала получила своё продолжение на "Драгау". Северные лондонцы никогда не побеждали "драконов" на выезде, потерпев два поражения – и вот настало время третьего. Команда Сержиу Консейсау выиграла благодаря шедевральному дальнему удару Галена, проведенному на последних секундах.

Порту на последних секундах вырвал победу над Арсеналом – заслуженный провал Артеты в скучном матче ЛЧ без Зинченко

? Гол Галено против Арсенала назван голом недели в UCL! pic.twitter.com/MnFDlFhXOk - CentreGoals (@centregoals) 23 февраля, 2024

Конечно, с этим голом португальцам повезло. Порту в домашней встрече создал полтора момента – впрочем, это все равно больше, чем организовал Арсенал. Северные лондонцы не могли дать совет среднему блоку Порту, хотя владели мячом около 70% времени. В первом тайме они имели только 11 вхождений в штрафную и 19 касаний, а к 85-й минуте второго – 8 вхождений и 7 касаний. На тот момент "канониры" нанесли всего 6 ударов.

Переводя на человеческий язык, подопечные Микеля Артеты катали вату, перепасовываясь взад-вперед далеко от зон завершения. Лишь в конце поединка игра раскрылась – но даже в таком режиме англичане ничего не создали. Именно поэтому поражение выглядит справедливым итогом выезда на "Драгау".

То фиаско удивило, ведь перед этим Арсенал выиграл 5 матчей АПЛ подряд с суммарным счетом 21:3. Причем среди "жертв" лондонцев был Ливерпуль. Следующие три игры после Порту тоже завершились круто – три победы, 12:2. То есть, команда находится в монструозной форме, но спотыкается на середнячке в ЛЧ. Как так?

Это может звучать пафосно-патриотично, но Арсеналу в первой встрече не хватило Зинченко. И, вероятно, Жоржиньо, хотя он появился на 74-й минуте. Без них классические 3+2 в первой фазе атаки "канониров" приходилось разыгрывать или через подъем Уайта в пару к Райсу, или через опускание Эдегора. Бен не тянет функционал Александра ни по качествам, ни по объему, а Мартин слишком важен впереди.

️| Микел Артета о быстром развороте для встречи с Порту в Лиге чемпионов во вторник:⁰

"Да, но на этом стадионе будет энергия, которую вы никогда в жизни не видели, потому что мы не делали этого 14 лет.



"Принесите свой шум, принесите свою энергию, свою страсть..." pic.twitter.com/mb0cxxzss5v - Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) 10 марта, 2024 г

В последних матчах Микель Артета стал все больше доверять Жоржиньо, ведь у него магическое видение поля. Впрочем, даже с ним в составе Арсенал столкнулся с проблемами вскрытия плотного оборонительного блока – Брентфорд на выходных мало что позволил лондонцам до перерыва, а после держал необходимый счет до 83-й минуты. "Гармаши" после перерыва хоть и стали играть значительно лучше, но большого количества моментов не имели.

И это изрядно пугает фанов в контексте противостояния с Порту. Блок "драконов" на порядок мощнее, чем у Брентфорда. К счастью, Зинченко уже вернулся в общую группу и даже сыграл 20 минут в последнем туре АПЛ. Кроме того, у Арсенала есть еще один козырь на ответный матч.

Зинченко был шуткой в этой игре Geniunly совсем не удивлен если артета бросит его в состав томо



Вот что нужно



pic.twitter.com/ubE2HrP2TF - a (@abz88221) 11 марта, 2024

"Драконы" чрезвычайно успешно играют против "канониров" дома, но в Лондоне они ни разу не победили. Более того – португальцы потерпели три поражения, не забив ни одного гола и потерпев два разгрома (0:5, 0:4, 0:2). Что наиболее важно, они никогда не проходили Арсенал в плей-офф ЛЧ.

Кадровая ситуация

Арсенал все так же не может рассчитывать на Томиясу и Тимбера – они тренируются с командой, но к возвращению в состав близок только японец. Его участие под вопросом. Главной же проблемой является повреждение Мартинелли, решение по которому будут принимать уже непосредственно перед матчем.

Габриэль тренировался по индивидуальной программе и даже пропустил первую часть занятий в понедельник. Daily Maill уверен, что бразилец не сыграет. Зато снова доступны Зинченко, Жезус и Парти, хотя Микель Артета относительно участия Александра и Габи дал неоднозначный комментарий – он заявил, что оба много пропустили, но есть и другие футболисты.

Порту не сможет помочь центрбек Иван Маркано, однако он еще в сентябре получил разрыв крестов. Такое же повреждение на выходных получил левый защитник Зайду. Участие Тареми находится под вопросом – иранец пропустил шесть матчей из-за проблем с приводящей мышцей.

Ориентировочные составы на матч Арсенал – Порту

Арсенал: Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор – Эдегор, Райс, Хаверц – Сака, Жезус, Троссар

Порту: Кошта – Мариу, Пепе, Отавиу, Санчес – Варела, Гонсалес – Ф. Консейсау, Э. Пепе, Галену – Эванилсон

Прогноз "Футбол 24" – 2:1, проход Арсенала в дополнительное время

До матча на "Драгау" букмекеры не очень верили в команду Сержиу Консейсау, но сейчас конторы выставили на проход Порту довольно рабочие коэффициенты. Хотя фаворитом все равно остается Арсенал. Вопрос только в том, пройдут ли лондонцы в основное время.

Лига чемпионов в N5

Лондонское дерби для @ArsenalWFC

Время пресс-конференции



Все, что ждет наших "Ганнеров" на этой неделе - Арсенал (@Arsenal) 11 марта, 2024

После выезда в Португалию и натужной победы над Брентфордом дать ответ сложно. Переход в экстра-таймы кажется вполне вероятным, хотя в основное время Арсенал должен победить. Голов, кстати, должно быть вдоволь – букмекеры дают низкие коэффициенты на ТБ 2,5. Эта ставка сыграла в 8 из 9-ти домашек "канониров" и в 6-ти из 7 выездах "драконов".

Мы рискнем поставить на овертаймы, но с проходом Арсенала. Все же, 33:4 в последних 8 турах АПЛ имеют значение. Брентфордский "автобус" подопечные Микеля Артеты дожали, а выезд на "Драгау" таки должен был завершаться "нулями" – а дома "пушкари" значительно мощнее.

Этот ракурс победителя Кая ? pic.twitter.com/xdYYQWfMOJ - Arsenal (@Arsenal) 10 марта, 2024

Интересно, что последние 5 команд, которые проходили Порту в ЛЧ, завершали сезон аж в финале турнира. Впрочем, Арсеналу стоит помнить и другую статистику – с 2011-го по 2017-й "пушкари" регулярно прорывались в плей-офф, но ни разу не выходили в четвертьфинал. Какая из традиций сегодня упадет? Узнаем уже вскоре.

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