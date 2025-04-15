"Арсенал – не самая опытная команда": Анчелотти рассказал, на чьи голы рассчитывает для камбэка Реала
Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Арсеналом в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.
В Лондоне Реал проиграл 0:3. "Болельщики будут очень важны. Во многих случаях их поддержка нам очень помогала. Особенно в последние годы.
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Команда мотивированная и нетерпеливая. С точки зрения преданности и психологии мы в хорошей форме. У Реала есть все ресурсы, чтобы изменить ситуацию. У нас есть качество, преданность, опыт многих игроков и болельщиков. У нас есть ресурсы, мы просто должны получить лучшее от каждого игрока.
Мы не знаем, сможем ли достичь нужного результата, но единственная уверенность, которую мы имеем, состоит в том, что мы сделаем все возможное.
Арсенал очень хорошо организован. Правда, они не самые опытные, но Артета очень хорошо работает с ними, и у них очень четкое представление о нападении и защите.
Мбаппе? Он разочарован произошедшим в игре с Алавесом; вчера он очень хорошо тренировался. Он нам нужен, потому что здесь речь идет не только об обороне; нам нужно забивать голы... и больше, чем когда-либо, нам нужны его голы завтра", – цитирует Marca Анчелотти.
Матч Реал – Арсенал состоится в среду, 16 апреля.
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