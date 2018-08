Арсенал – Манчестер Сити: стартовые составы команд – Зинченко вне заявки

Арсенал и Манчестер Сити определились со стартовыми составами на матча 1 тура АПЛ 2018/19.

Матч и онлайн-трансляция Арсенал – Манчестер Сити стартуют в 18:00.

Арсенал – Манчестер Сити: анонс матча АПЛ

Составы команд:

Арсенал: Чех, Бельерин, Мустафи, Сократис, Мейтленд-Найс, Гендузи, Джака, Рэмзи, Озил, Мхитарян, Обамеянг

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Мэнди, Фернандиньо, Бернарду, Марез, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро

Отметим, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на игру.

