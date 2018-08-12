Манчестер Сити уверенно обыграл Арсенал на Эмирейтс

Арсенал сыграл с Манчестер Сити в матче первого тура АПЛ сезона 2018/19. Счет и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Матч Арсенал – Манчестер Сити начался в 18:00 по киевскому времени. Ман Сити одержал убедительную победу со счетом 2:0. Забивали Рахим Стерлинг и Бернарду Силва.

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Команда Хосепа Гвардиолы, действующий чемпион АПЛ, с первых минут начала диктовать собственные условия игры на Эмирейтс. Манчестер Сити забрал себе мяч и регулярно нагнетал вблизи штрафной Арсенала. Особенно старался Стерлинг, который порой просто издевался над обороной команды Эмери. Быстроногий вингер мог открывать счет уже на 9-й минуте, расшатав Мустафb и пробив в ближний угол, но в этой ситуации выручил Чех. Однако, как выяснилось вскоре, голкипер "канониров" лишь отсрочил неизбежное.

На 14-й минуте Стерлинг как на велосипеде промчался вдоль штрафной Арсенала и пробил прямо в дальний угол – 1:0. Все просто и изысканно.

Манчестер Сити не останавливался на достигнутом и продолжал терроризировать оборону хозяев, которые за 30 минут игры почти ничего не создали впереди. Можно вспомнить лишь удар Бельерина с правого угла штрафной, который уверенно парировал Эдерсон. А "горожане" лишь чудом не удвоили свое преимущество на 28-й минуте. Марез классно исполнил штрафной, Чех парировал мяч перед собой, а Ляпорт с метра не сумел затолкать сферу в сетку.

На 35-й минуте Эмери пришлось сделать вынужденную замену. Молодой Мейтленд-Найс, которого на левом фланге обороны Арсенала затероризувалы Марез и Уокер, получил повреждение, а его место занял ветеран Лихтштайнер.

В конце первого тайма, при полном доминировании Манчестер Сити, команды обменялись двумя опасными моментами. В "горожан" стрелял Марез, совсем немножко не попав в дальний угол, а "канониры" ответили мощным, но неточным ударом Обамеянга с линии штрафной.

В дебюте второй половины игры Эмери убрал Рэмзи и выпустил на поле Ляказетта. Арсенал тут же добавил в остроте, однако "канониры" запороли несколько перспективных атак. Сам Ляказетт, в частности, с линии штрафной не попал в рамку.

Выстояв под натиском хозяев, Ман Сити организовал два кинжальные выпады, один из которых завершился голом. Сначала Агуэро не сумел переиграть Чеха в ближнем бою, а затем помарку своего патрнера мощным ударом под перекладину исправил Бернарду. Португальцу классно ассистировал Мэнди, покотив сферу назад в противоход защитникам.

Арсенал, который в этот вечер хотел, но не мог, до конца матча дважды забивал из офсайда. Из-за положения вне игры были отменены гола Обамеянга и Озила. И в обоих случаях арбитр принял вполне справедливо решение.

Манчестер Сити в итоге одержал убедительную победу на классе. Уже в первом туре "горожане" демонстрируют серьезную заявку на защиту титула. По крайней мере, слабых мест у команды Гвардиолы пока не заметно.

АПЛ, 1 тур

Арсенал – Манчестер Сити – 2:0

Голы: Стерлинг, 14 Бернарду, 64