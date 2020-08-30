Арсенал – Ливерпуль: Клопп согрел ван Дейка своим пуховиком – заботливое видео
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Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поддержал свою звезду после фиаско в Суперкубке Англии.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
Такуми Минамино 73’
73’ Такуми Минамино
Ливерпуль уступил Арсеналу (1:1, пен. – 4:5) в серии послематчевых пенальти и позволил "канонирам" забрать трофей Суперкубка Англии.
Арсенал – Ливерпуль – 1:1 (пен. – 5:4) – видео голов и обзор матча
Расстроеные "мерсисайдцы" ожидали награждения в прохладную лондонскую погоду. Наставник действующего чемпиона Англии решил "смиловаться" над Вирджилом ван Дейком и отдал защитнику свой пуховик. Момент зафиксировали операторы матча.
Напомним, уже 12 сентября стартует новый сезон АПЛ.
Арсенал выиграл Суперкубок Англии, победив Ливерпуль в серии пенальти
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