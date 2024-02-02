Нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес рискует не сыграть в поединке 23-го тура АПЛ против Арсенала.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что сомневается, сможет ли Дарвин Нуньес сыграть в поединке против Арсенала.

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"Он снял бутсу только после игры, до этого просто не мог. Нуньес покидал стадион в защитном ботинке. Перелома нет, рентген чистый, но нога опухла. Посмотрим, что будет дальше", – приводит слова Клоппа Anything Liverpool.

К слову, Дарвин сыграл в 34 матчах за Ливерпуль в этом сезоне, отметившись 11 голами и 11 ассистами.

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