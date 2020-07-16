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Арсенал – Ливерпуль: Артета вспомнил Венгера после сенсационной победы над мерcисайдцами

10:58 - Читати українською
Арсенал – Ливерпуль: Артета вспомнил Венгера после сенсационной победы над мерcисайдцами
Юрген Клопп и Микель Артета / Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился залогом успеха после игры против Ливерпуля (2:1).

32’ Александр Ляказетт
44’ Рейсс Нелсон
 
Садио Мане 20’
20’ Садио Мане
32’ Александр Ляказетт
44’ Рейсс Нелсон

"Безусловно, с точки зрения заряда энергии и позитива в раздевалке перед полуфиналом Кубка Англии, это хорошее лекарство. Чтобы обыграть Ливерпуль, нужно реализовать свои моменты, хорошо защищаться, а также немного удачи.

Парад ошибок в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 2:1

После пропущенного гола я волновался о том, как мы отреагируем. Мы смогли использовать момент и снова поверили в себя.

Сегодня разрыв между командами огромен. Мы не можем стать лучше за 2 месяца, но борьба была равной, и я очень горжусь этим. Для остального нужно время.

Арсен Венгер сделал невероятные вещи и был очень успешным. Я еще ничего не сделал. Нам нужно верить, чтобы идти в этом направлении", – цитирует Артета ВВС.

Напомним, Ливерпуль досрочно завоевал золотые медали турнира. После 36 туров Арсенал расположился на 9-й строчке.

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Теги
Англия Арсенал - Ливерпуль Арсенал Арсенал Арсен Арсен Венгер Микель Микель Артета
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