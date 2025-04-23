В среду, 23 апреля, в Лондоне на стадионе Эмирейтс состоится матч 34-го тура АПЛ между Арсеналом и Кристал Пэлас. Однако украинский легионер "канониров" Александр Зинченко не выйдет в стартовом составе и в 23-й раз за сезон начнет матч на скамейке запасных.

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Вместо Александра главный тренер Арсенала Микель Артета предпочел выпустить на позицию левого защитника 18-летнего Майлза Льюиса-Скелли.

Матч Арсенал – Кристал Пэлас начнется в 22:00 по Киеву.