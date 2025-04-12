Арсенал будет принимать Брентфорд в 32-м туре АПЛ. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 32-го тура чемпионата Англии 2024/25 между Арсеналом и Брентфордом начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta sport.

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Александр Зинченко начнет игру с первых минут. Украинский защитник впервые за месяц попал в стартовый состав Арсенала. Последний раз Зинченко играл с первых минут в матче против ПСВ в Лиге чемпионов. Что касается Егора Ярмолюка, то он остался в запасе.

Стартовые составы:

Арсенал: Райя, Партей, Салиба, Кивьер, Тирни, Жоржинью, Зинченко, Райс, Нванери, Троссар, Мартинелли.

Брентфорд: