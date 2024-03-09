Арсенал в рамках 28-го тура чемпионата Англии 2023/24 принимает Брентфорд. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч 28-го АПЛ 2023/24 между Арсеналом и Брентфордом начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна в приложении Setanta Sports. Александр Зинченко впервые за пять матчей попал в заявку "канониров". Егор Ярмолюк ждет своего шанса в запасе "пчел".

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Стартовые составы

Арсенал:

???????? ️



рамсдейл между клюшками

️ Жоржиньо в центре

троссард на фланге



Давайте сохраним этот импульс, Gunners pic.twitter.com/YHgodiZtbl - Арсенал (@Arsenal) 9 марта, 2024

Брентфорд:

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