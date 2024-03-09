Арсенал – Брентфорд: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко вернулся в заявку, Ярмолюк в запасе
Арсенал в рамках 28-го тура чемпионата Англии 2023/24 принимает Брентфорд. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".
Матч 28-го АПЛ 2023/24 между Арсеналом и Брентфордом начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна в приложении Setanta Sports. Александр Зинченко впервые за пять матчей попал в заявку "канониров". Егор Ярмолюк ждет своего шанса в запасе "пчел".
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Стартовые составы
Арсенал:
???????? ️- Арсенал (@Arsenal) 9 марта, 2024
рамсдейл между клюшками
️ Жоржиньо в центре
троссард на фланге
Давайте сохраним этот импульс, Gunners pic.twitter.com/YHgodiZtbl
Брентфорд:
Ваши "пчелы" примут "Арсенал #ARSBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/fhWXneqFCb- ФК Брентфорд (@BrentfordFC) 9 марта, 2024
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