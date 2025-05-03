Арсенал будет принимать Борнмут в 35 туре АПЛ. Стартовые составы и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

"Канониры" и "вишенки" сыграют в 35 туре чемпионата Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. Игру можно посмотреть в прямом эфире на Setanta.

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Илья Забарный выйдет с первых минут на игру с Арсеналом. А вот у Зинченко другая судьба. Микель Артета решил оставить Александра в запасе.

Стартовые составы: