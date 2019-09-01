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Арсенал – Тоттенхэм: онлайн-трансляция центрального матча тура АПЛ

18:23 898 Читати українською
Арсенал – Тоттенхэм: онлайн-трансляция центрального матча тура АПЛ
Арсенал – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

Дерби Северного Лондона на поле Арсенала является главным поединком 4-го тура английской Премьер-лиги. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

45+2’ Александр Ляказетт
 
Кристиан Эриксен 10’
Харри Кейн 40’
10’ Кристиан Эриксен
40’ Харри Кейн
45+2’ Александр Ляказетт

Арсенал принимает Тоттенхэм в 4-м туре АПЛ. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени. Видеотрансляцию можно смотреть на канале Setanta Sports. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

"Канониры" не проигрывали дерби Северного Лондона в АПЛ на своем поле с 2010-го года. К тому же Арсенал лучше начал сезон – 6 пунктов в 3 турах. "Шпоры", в свою очередь, заработали только 4 балла за 3 матча, отобрав очки у Манчестер Сити.

Стартовые составы команд:

Арсенал: Лено – Мейтленд-Найлз, Папастатопулос, Луис, Колашинац – Торрейра, Гендузи, Джака – Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные: Мартинес, Санчес, Уиллок, Себальос, Озил, Мхитарян, Нельсон.

Тоттенхэм: Льорис – Санчес, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Сиссоко, Уинкс – Ламела, Эриксен, Сон – Кейн.

Запасные: Гассанига, Орье, Девис, Скипп, Ло Чельсо, Алли, Моура.

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