Арсенал – Тоттенхэм: онлайн-трансляция центрального матча тура АПЛ

Дерби Северного Лондона на поле Арсенала является главным поединком 4-го тура английской Премьер-лиги. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Арсенал принимает Тоттенхэм в 4-м туре АПЛ. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени. Видеотрансляцию можно смотреть на канале Setanta Sports. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

"Канониры" не проигрывали дерби Северного Лондона в АПЛ на своем поле с 2010-го года. К тому же Арсенал лучше начал сезон – 6 пунктов в 3 турах. "Шпоры", в свою очередь, заработали только 4 балла за 3 матча, отобрав очки у Манчестер Сити.

Стартовые составы команд:

Арсенал: Лено – Мейтленд-Найлз, Папастатопулос, Луис, Колашинац – Торрейра, Гендузи, Джака – Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные: Мартинес, Санчес, Уиллок, Себальос, Озил, Мхитарян, Нельсон.

Тоттенхэм: Льорис – Санчес, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Сиссоко, Уинкс – Ламела, Эриксен, Сон – Кейн.

Запасные: Гассанига, Орье, Девис, Скипп, Ло Чельсо, Алли, Моура.

Вест Хэм – Норвич: Ярмоленко голом отвечает на упреки в безумной зарплате – вместе с рекордным Алле ведет в Европу