Арнольд оценил атмосферу матча против Шахтера – игра состоялась при пустых трибунах

Полузащитник Вольфсбурга Максимилиан Арнольд поделился эмоциями от поединка 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера (1:2).

"Атмосфера была очень забавной. Не зря это называют призрачным матчем. С нетерпением жду, когда фаны вернутся на стадионы.

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Именно это и создает футбол – страсть, эмоции. Но мы не достигли результата, независимо от того, в какой атмосфере играли", – рассказал Арнольд в комментарии Sportbuzzer.

Напомним, Шахтер на выезде переиграл Вольфсбург (2:1) в первой игре Лиги Европы, которая состоялась за закрытыми дверями. Дата следующего поединка неизвестна, ведь еврокубковые матчи приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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