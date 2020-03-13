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Арнольд оценил атмосферу матча против Шахтера – игра состоялась при пустых трибунах

19:05 12 Читати українською
Арнольд оценил атмосферу матча против Шахтера – игра состоялась при пустых трибунах
Максимилан Арнольд / Reuters

Полузащитник Вольфсбурга Максимилиан Арнольд поделился эмоциями от поединка 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера (1:2).

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"Атмосфера была очень забавной. Не зря это называют призрачным матчем. С нетерпением жду, когда фаны вернутся на стадионы.

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Именно это и создает футбол – страсть, эмоции. Но мы не достигли результата, независимо от того, в какой атмосфере играли", – рассказал Арнольд в комментарии Sportbuzzer.

Напомним, Шахтер на выезде переиграл Вольфсбург (2:1) в первой игре Лиги Европы, которая состоялась за закрытыми дверями. Дата следующего поединка неизвестна, ведь еврокубковые матчи приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Максимилиан Арнольд Максимилиан Арнольд Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Вольфсбург - Шахтер
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