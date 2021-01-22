Австриец летом 2019 года за 25 млн евро покинул Вест Хэм и перебрался в китайскую Суперлигу, чтобы заработать себе на послефутбольную старость. 3,5 млн евро в год – именно столько платит ему Шанхай СИПГ.

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По информации Corriere dello Sport, Арнаутович больше не хочет оставаться в Китае, поэтому рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Хотя ранее сообщалось о его возможном возвращении в Вест Хэм, фаворитом в борьбе за форварда стала итальянская Болонья.

Сообщается, что в приглашении Арнаутовича лично заинтересован главный тренер "россоблу" Синиша Михайлович. Сам Марко даже готов пойти на существенное снижение зарплаты, чтобы переход состоялся.

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