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Арнаутович останется в Вест Хэме, – Sky Sports

20 января 14:28 134 Читати українською
Арнаутович останется в Вест Хэме, – Sky Sports
Марко Арнаутович / Reuters

Нападающий лондонского Вест Хэма Марко Арнаутович не покинет клуб во время зимнего трансферного окна.

Австрийский форвард не переедет в китайскую Суперлигу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Sky Sports.

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По информации издания, боссы Вест Хэма не планируют продавать ведущих игроков. Кроме того, ни один из клубов не готов предложить за Арнаутовича 50 млн фунтов.

Ранее интерес к 29-летнему нападающему проявляли китайские клубы – Гуанчжоу Эвергранд и Шанхай СИПГ. Правда, ситуация еще может измениться, поскольку трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.

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