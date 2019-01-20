Арнаутович останется в Вест Хэме, – Sky Sports

Нападающий лондонского Вест Хэма Марко Арнаутович не покинет клуб во время зимнего трансферного окна.

Австрийский форвард не переедет в китайскую Суперлигу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Sky Sports.

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По информации издания, боссы Вест Хэма не планируют продавать ведущих игроков. Кроме того, ни один из клубов не готов предложить за Арнаутовича 50 млн фунтов.

Ранее интерес к 29-летнему нападающему проявляли китайские клубы – Гуанчжоу Эвергранд и Шанхай СИПГ. Правда, ситуация еще может измениться, поскольку трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.

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