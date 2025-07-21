Црвена Звезда на своем официальном сайте сообщила о подписании контракта с форвардом сборной Австрии Марко Арнаутовичем. Он совершил трансфер из Интера на правах свободного агента и поставил подпись под двухлетним соглашением.

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"Приход Арнаутовича – четкий сигнал об амбициях Црвены Звезды на будущий сезон. Его опыт выступлений на самом высоком европейском уровне, а также менталитет победителя будут способствовать еще большему укреплению идентичности Црвены Звезды как на поле, так и за его пределами", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что за эти два года Арнаутович заработает в Белграде 5 млн евро "чистыми". Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории столичного клуба.

Во вторник, 22 июля, Црвена Звезда встретится с гибралтарским Линкольн Ред Импс в отборочном матче Лиги чемпионов. Как подтвердил генеральный директор Звездан Терзич сербскому информационному агентству Tanjug, Арнаутович дебютирует за новый клуб в ответном матче 29 июля.

После завершения карьеры Марко получит должность в клубе.

В прошлом сезоне Црвена Звезда уверенно выиграла чемпионат Сербии. Столичная команда набрала 100 очков, опередив на 27 очков Партизан, занявший второе место. Спонсором клуба является российская компания Gazprom, а сами "красно-белые" часто играют товарищеские матчи с российскими клубами.