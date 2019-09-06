Армянский Урарту объявил о переходе Будника

Форвард в очередной раз сменил клуб.

Украинский нападающий Евгений Будник продолжит карьеру в ереванском Урарту, – сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта с 29-летним форвардом не сообщаются.

Будник оформил дубль за Левадию в матче чемпионата Эстонии – украинец возглавил гонку бомбардиров

Последней командой футболиста была эстонская «Левадия», за которую он забил 10 голов (7 с пенальти) в 14 матчах.

Урарту в чемпионате Армении в пяти турах набрал одно очко и идет на предпоследнем месте.