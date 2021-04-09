Аутсайдер турнирной таблицы Арминия в родных стенах принимала твердый середняк чемпионата Фрайбург. Первая половина встречи была безголевой, хотя моментов хватало у обеих команд. У хозяев на пути стояло мастерство голкипера соперников, а игрокам Фрайбурга каждый раз в последний момент не хватало реализации.

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На 68-й минуте Окугава открылся во время розыгрыша углового, получил передачу от Майера, вышел на ударную позицию, и мощно выстрелил под перекладину – без шансов для голкипера. Чуть позже преимущество Арминии закрепил Нильссон, но после просмотра VAR на предмет офсайда его гол был отменен. Гости пытались атаковать, стремясь вырвать хотя бы ничью, но до конца матча ничего создать не сумели. Матч так и завершился со счетом 1:0.

Благодаря этой победе Арминия покинула зону вылета, и теперь занимает 14-ю строчку первенства. Фрайбург остался на 10-м месте чемпионата.

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