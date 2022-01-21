Программу 20-го тура Бундеслиги открывал поединок во Франкфурте между местным Айнтрахтом и Арминией. Старт встречи оказался катастрофичным для "орлов": уже на 5-й минуте Виммер вывел билефельдцев вперёд, завершив классную комбинацию точным ударом с левого края штрафной – 0:1! На 27-й же минуте гости забили во второй раз благодаря фантастическому ассисту рабоной в исполнении всё того же Виммера. Шёпф замкнул его на дальней штанге. 0:2!

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Айнтрахт ещё в первом тайме имел несколько хороших возможностей, чтобы сократить отставание в счёте. Вообще франкфуртцы работали гораздо активнее, доводя владение мячом до 74%, однако при таком контроле подопечные Оливера Гласнера так и не смогли отыграться. Более того – они даже не забили в ответ. Финальный свисток зафиксировал победу Арминии.

Таким образом, Арминия набрала 21 очко и покинула зону переходных матчей, поднявшись на четырнадцатую строчку в турнирной таблице. Айнтрахт с 28 зачётными баллами пока идёт восьмым, но по итогам тура "орлам" вряд ли удастся удержаться на этой позиции.

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