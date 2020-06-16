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Арминия досрочно вышла в Бундеслигу

21:57 8 Читати українською
Арминия досрочно вышла в Бундеслигу
Радость игроков Арминии / фото из соцсетей

После 11-ти сезонов в низших дивизионах билефельдская Арминия возвращается в высший дивизион чемпионата Германии.

Арминия досрочно обеспечила себе выход в Бундеслигу.

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Это стало возможным после того, как Гамбург потерял очки в матче 32-го тура против Оснабрюка (1:1). Теперь только одна команда можно догнать билефельдцев – Штутгарт. Однако, даже три победы швабов в заключительных турах лишь позволят поравняться с Арминией по количеству очков. У Билефельд есть еще поединки против Дармштадта, Карлсруэ и Хайденхайма. Даже 1 набранное очко сделает Арминию чемпионом соревнований.

К слову, билефельдская Арминия в последний раз выступала в Бундеслиге еще в сезоне 2008/09. Тогда представитель Северного Рейна-Вестфалии финишировал последним.

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Источник: Футбол 24
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