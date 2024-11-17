Первая группа Лиги наций 2024/25 уже завершена. Результаты и отчет о 2 матчах читайте на "Футбол 24".

Лига наций 2024/25, 6-й тур, дивизион С

Группа 4

Латвия – Армения – 1:2

Голы: Улдрикис, 71 – Сперцян, 48, Миранян, 75

Северная Македония – Фарерские острова – 1:0

Гол: Миовски, 62

Армения после увольнения Александра Петракова проиграла Фарерам, но еще сохраняла надежду на повышение. Для этого нужно было на выезде обязательно побеждать Латвию, которая имела такую же мотивацию. Первый тайм прошел без голов, но уже на старте второго гости вышли вперед. Представитель "болотного" Краснодара Эдуард Сперцян замкнул подачу партнера.

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Латвийцы отыгрались очень красиво. Улдрикис пяткой тихонько покатил мяч в дальний угол. Впрочем, последнее слово было за армянами. Селараян попал в перекладину, от которой мяч начал прыгать на линии ворот. Экс-хавбек Зари Андреас Цыганикс слишком долго возился с выносом, позволив Мираняну затолкать круглого в сетку – 1:2.

Армении надо было надеяться на подарок немотивированной Северной Македонии в параллельном матче с Фарерами. И он состоялся! Судьбу этой встречи решила грубая ошибка Ватнгамара, который подарил легкий гол Миовски.

Северная Македония с 16 очками подтвердила звание сильнейшей команды группы и поднимается выше. Армения выскакивает на второе место и теоретически может столкнуться с Украиной в переходных матчах дивизионов B/C. Фареры точно остаются на этом уровне, а Латвия ждет завершения всех групп – светит прямой вылет или переходные матчи с дивизионом D.

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