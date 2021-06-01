Национальные сборные продолжают подготовку к грядущему Евро-2020. 1 июня свои спарринги провели Словакия и Хорватия с командами, которые не будут играть на форуме.

Товарищеские матчи

Словакия – Болгария – 1:1

Голы: Бенеш, 27 – Илиев, 9

Хорватия – Армения – 1:1

Голы: Перишич, 24 – Ангуло, 72

Словакия и Болгария встретились в товарищеском противостоянии перед чемпионатом Европы. "Львы" уже в дебюте встречи выбежали в стремительную контратаку, которая завершилась ударом в дальний угол в исполнении Илиева. "Соколы" ответили мгновенно – Бенеш разобрался с соперниками в штрафной и мощно пробил. После перерыва команды не забивали, а финальный свисток зафиксировал ничью 1:1.

Словакия на Евро-2020 будет играть в квартете Е с Польшей, Испанией и Швецией, а игроки сборной Болгарии будут наблюдать за чемпионатом Европы дома перед экранами телевизоров.

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Хорватия для спарринга тоже выбрала соперника, который не будет играть на Евро. "Клетчатые" отличились в воротах сборной Армении еще в первом тайме усилиями звезд Интера и Реала: Модрич подал прямо на голову Перишичу, который пробил в противоход киперу. Во второй 45-минутке хорваты продолжили атаковать, но сгорели в одной из контратак. Ничью для армян вырвал Ангуло шедевром с 20-ти метров в самую девятку.

Подопечные Златко Далича на европейском форуме будут играть в группе D, где будут противостоять Англии, Чехии и Шотландии.

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