В субботу 17-й тур чемпионата Германии продолжили шесть матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Германия, Бундеслига, 17-й тур

Айнтрахт – Майнц – 1:0

Гол: Линдстрём, 35

Бохум – Унион Берлин – 0:1

Гол: Крузе, 16

Хоффенхайм – Боруссия М – 1:1

Голы: Акпогума, 90+1 – Эмболо, 35

РБ Лейпциг – Арминия – 0:2

Голы: Серра, 57, Окугава, 75

Удаление: Клос, 70 (Арминия, красная карточка)

Гройтер Фюрт – Аугсбург – 0:0

Герта – Боруссия Д – начало матча в 19:30

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Айнтрахт в течение первого тайма почти вдвое превосходил своего соседа по турнирной таблице – Майнц – практически во всех компонентах игры. Желание забить, наконец, воплотилось в гол Эспера Линдстрёма за десять минут до перерыва. Второй тайм прошел в равной борьбе и зафиксировал минимальную победу хозяев.

Унион забил в ворота Бохума еще до середины тайма: Крузе мощным ударом в девятку вывел берлинцев вперед. Этот гол оказался единственным в матче и поднял берлинцев уже на шестую строчку турнирной таблицы.

Хоффенхайм мог выходить вперед в матче с менхенгладбасской Боруссией на 12-й минуте: Рюттер замкнул передачу в угол ворот, но Зоммер успел среагировать и потянуть сферу. Впоследствии Штиндль и Кадержабек обменялись опасными моментами, но снова выше всяких похвал сыграли киперы. За десять минут до перерыва Эмболо со второй попытки пробил Бауманна, после навеса с углового.

Хозяева значительного добавили после отдыха и все-таки забили: уже в добавленное время только что вышедший на замену Акпогума украл у "жеребцов", казалось бы, 100-процентные три очка.

РБ Лейпциг, владевший значительным преимуществом в первом тайме матча с Арминией, пропустил за мгновение до перерыва. Однако гол Окугавы отменили из-за офсайда. Получить такой подарок в раздевалку от откровенного аутсайдера было бы серьезной оплеухой, так что болельщикам "быков" отлегло. Однако другого мнения были гости, которые после отдыха снова вышли вперед – на этот раз в пределах правил. В середине второй сорокапятиминутки Клосс увидел перед собой желтую карточку, которая через мгновение превратилась в красную – арбитр с помощью VAR решил оставить белефельдцев в меньшинстве. Но это не помешало им удвоить свое преимущество – Окугава на 75-й минуте вонзил сферу в нижний угол ворот. Сенсационная победа Арминии!

В еще одном матче Гройтер Фюрт и Аугсбург разошлись миром.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ