Молодёжная сборная Украины в рамках квалификации к чемпионату Европы-2023 встретится со сверстниками из Армении. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 10 тура отбора к Евро-2023 U-21 между молодёжными сборными Армении и Украины будет проведён в Ереване. Встреча стартует в 18:00 по киевскому времени. Прямая трансляция состоится на телеканале "Футбол 1" и на YouTube-канале УАФ.

Игра не имеет значения в турнирном плане, ведь подопечные Руслана Ротаня уже не выиграют свою группу и не станут лучшей второй командой в квалификации на Евро. Очки в матче с армянами в таблицу вторых мест не пойдут. Украина U-21 ожидает соперника в плей-офф, поэтому встречу против армян можно рассматривать как подготовительную.

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Стартовые составы

Армения U-21: Карапетян – Симонян, Губасарян, Газарян, Манукян – Шагоян, Хамоян, Григорян – Агасарян, Оганесян, Мирзоян

Запасные: Манасян, Галстян, Искандерян, Никогосян, Акопян, Аюнц, Мкртчян, Налбандян, Тарахтян

Украина U-21: Фесюн – Капинус, Таловеров, Боль, Вивчаренко – Брагару, Желизко, Билошевский, Кулиев – Кухаревич, Супряга

Запасные: Нещерет, Дубко, Сыч, Михайленко, Судаков, Алефиренко, Хлань, Вьюник, Ванат

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