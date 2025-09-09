Во вторник, 9 сентября, состоялся матч 2-го тура отбора к ЧМ-2026 между Арменией и Ирландией (2:1). Читайте подробности на "Футбол 24".

Отбор к ЧМ-2026, 2-й тур

Армения – Ирландия – 2:1

Голы: Сперцян, 45+1 (с пенальти), Ранос, 51 – Фергюсон, 56

После 0:5 от Португалии сборная Армении была полна решимости реабилитироваться перед своими болельщиками. Открыть счет хозяевам удалось в конце первого тайма с пенальти: Тигран Барсегян опередил Натана Коллинза и упал в борьбе с игроком Брентфорда. Это был легкий контакт, но все же контакт.

Келлехер попытался не гадать, в какой из углов пробьет Сперцян, а сыграть по удару. Однако игрок из болотного чемпионата пробил вратаря Брентфорда. Этот гол стал для него 10-м за сборную Армении. Примечательно, что 3 из них пришлись на сборную Ирландии.

Сразу после перерыва хозяевам удалось удвоить преимущество – они разыграли трехходовую комбинацию, разрезав оборону Ирландии, словно масло. Ранос с нескольких метров замкнул пас Тикнизяна.

Форварду Ромы Эвану Фергюсону почти сразу же удалось отквитать один мяч: он воспользовался тем, что защитники сборной Армении о нем забыли (пас из глубины поля шел на его партнера), и, когда все пробежали мимо мяча, замкнул пас Иды в касание с 14 метров.

Так Армения догнала Португалию в своей группе. Однако у команды Криштиану Роналду есть игра в запасе с Венгрией.