Испанский наставник сборной Армении определился с перечнем игроков, которые будут готовиться к июньским поединкам турнира.

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос объявил имена 29-ти игроков, которые будут готовиться к ближайшим поединкам, сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении.

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Свой сбор команда начнет 29 мая и проведет его в Техническом центре Академии футбола Армении. К слову, вызов в национальную команду получил и представитель УПЛ Жирайр Маргарян – защитник Вереса до конца сезона будет выступать в аренде за Урарту.

Полный список игроков сборной Армении выглядит следующим образом:

Вратари: Давид Юрченко (Алашкерт), Арсен Бегларян (Урарту), Станислав Бучнев (Пюник), Генри Авагян (Нораванк).

Защитники: Вараздат Ароян (Кадис), Оганес Амбарцумян (Анортосис), Камо Оганесян (Астана), Айк Ишханян, Арман Оганесян (оба – Пюник), Тарон Восканян (Алашкерт), Грайр Мкоян (Арарат), Жоао Жорди Монрой Арарат (Ноa), Жирайр Маргарян (Урарту).

Полузащитники: Эдуард Сперцян (Краснодар), Хорен Байрамян (Ростов), Эдгар Бабаян (Вайле), Тигран Барсегян (Слован), Ваган Бичахчян (Погонь), Соломон Удо, Убеймар Ангуло (оба – Арарат-Армения), Оганес Арутюнян, Артак Дашян (оба – Пюник), Рудик Мкртчян, Эдгар Малакян (оба – Арарат), Артур Серобян (ЦСКА).

Нападающие: Лукас Селараян (Коламбус Крю), Саркис Адамян (Брюгге).

Напомним, поединок Лиги наций между сборными Украины и Армении состоится 11 июня в Лодзе на городском стадионе ЛКС.

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