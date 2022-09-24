Представителям оккупантов и террористов не были рады на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна.

Сегодня сборная Украины смогла реабилитироваться за поражение от Шотландии, разгромив Армению на выезде со счетом 5:0. На поединке присутствовало более 10 тысяч болельщиков.

Армения – Украина – 0:5 – видео голов и обзор матча

Однако среди них, скорее всего, не было ни одного россиянина. Как сообщил журналист Эндрю Тодос , в кассах Республиканского стадиона людям с российским паспортом на эту встречу билеты не продавали, ведь террористов и рабов, к счастью, не хотят видеть в цивилизованном мире. Да еще и на матче с участием "сине-желтых".

Благодаря победе Украина временно возглавила квартет группы В1 Лиги наций. За повышение в классе подопечные Петракова будут бороться с Шотландией в Польше 27 сентября.