Сборные Армении и Украины выбрали форму, в которой будут играть в поединке Лиги наций.

Сборная Украины сыграет с армянами в традиционной желтой форме, а наш соперник будет играть в красном, сообщает официальный сайт УАФ.

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Голкипер "сине-желтых" будет защищать ворота в зеленой экипировке, а вратарь сборной Армении сыграет в сером комплекте.

Добавим, что поединок с Арменией состоится уже сегодня, 24 сентября, в 16:00. Украина вторая в группе B1, отставая от Шотландии на 2 пункта.

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