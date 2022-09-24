Стало известно, кто стал лучшим игроком "сине-желтых" в поединке Лиги наций с "горцами".

Болельщики признали защитника Динамо Александра Тымчика лучшим игроком поединка с Арменией.

Сборная Украины установила историческое достижение в матче Лиги наций с Арменией

25-летний защитник оформил дебютный гол в составе национальной команды, а также отдал результативную передачу.

К слову, в этом же матче два гола и ассист оформил Артем Довбик, а у Александра Зубкова гол и две результативные передачи.

Победа позволила Украине возглавить турнирную таблицу группы В1. Уже во вторник, 27 сентября, "сине-желтые" сойдутся в решающем поединке с шотландцами за выход в элиту Лиги наций. Начало встречи в 21:45.

Украина уничтожила Армению в матче Лиги наций – смелые ходы Петракова сработали, шоу Тымчика, Зубкова и джокера Довбика