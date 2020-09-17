Арис – Колос: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Колос дебютирует в еврокубках против греческого Ариса в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Арис – Колос состоится в сегодня, 17 сентября, в Салониках. Начало игры второго квалификационного раунда Лиги Европы – в 21:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Арис – Колос: стартовые составы:
Арис: Хулиан – Лукаш Саша, Рос, Даткович, Ганя – Джегго, Матилья – Фетфацидис, Бертольо, Бруну Гама – Лопес
Запасные: Буше, Делизисис, Манчини, Манос, Багалианис, Шакич, Панайотис
Колос: Волынец – Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Емец – Смирный, Богданов, Задоя, Антюх – Лысенко
Запасные: Кучеренко, Морозко, Селезнев, Милько, Черноморец, Костышин, Ильин