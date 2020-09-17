Ковалевский Колос встретится с греческим Арисом в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы. Какой прогноз на поединок Колос – Арис, читайте на "Футбол 24".

Матч Арис – Колос состоится в четверг, 17 сентября, в Салониках. Начало игры второго квалификационного раунда Лиги Европы – в 21:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Арис – Колос:

Авторитетная контора William Hill отдает предпочтение греческой команде. На победу Ариса выставили 1.7, а успех Колоса в основное время оценивается солидным коэффициентом 4.33. Ничья – 3.5.

Матч ожидается не очень результативным. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить за 2.1, а на соответствующий тотал меньше – за 1.67.

Специалисты Bwin солидарны с коллегами и выставили похожие котировки. Победа Ариса оценена коэффициентом 1.72, тогда как на победу Колоса дают 4.25, а на ничью – 3.5.

Фаворитом на проход в следующий этап считают хозяев. Триумф греков представлен коэффициентом 1.3, а выход подопечных Руслана Костышина в третий отборочный раунд Лиги Европы – 3.2.

Напомним, что Колос занял шестое место в УПЛ и выиграл плей-офф за Лигу Европы. Матч против Ариса будет дебютом команды из Ковалевки в еврокубках. В случае победы над греками Колос встретится с хорватской Риекой.

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