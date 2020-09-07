Арис – Колос: УЕФА назначил арбитров на дебютный матч ковалевцев в Лиге Европы
21:21 - Читати українською
Команда из Ковалевки в ближайшее время начнет свою еврокубковую историю.
Швейцарский рефери Леонс-Лионель Чуди будет обслуживать встречу между Арисом и Колосом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Колос представил Селезнева, трех динамовцев и опытного украинца
Его помощниками будут Маттиас Сбрисса и Паскаль Хирцель. Четвертый арбитр – Алессандро Дудич. Стоит отметить, что Чуди еще не имел опыта работы с украинскими командами.
Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится 17 сентября в Греции. Начало в 21:00.
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