Команда из Ковалевки в ближайшее время начнет свою еврокубковую историю.

Швейцарский рефери Леонс-Лионель Чуди будет обслуживать встречу между Арисом и Колосом, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Его помощниками будут Маттиас Сбрисса и Паскаль Хирцель. Четвертый арбитр – Алессандро Дудич. Стоит отметить, что Чуди еще не имел опыта работы с украинскими командами.

Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится 17 сентября в Греции. Начало в 21:00.

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