"Детальным изучением соперника займемся сразу после матча второго тура УПЛ со Львовом. Знаю только, что Арис из футбольного города, ведь в Салониках дислоцируется еще одна известная команда – ПАОК. Также владею информацией, что болельщики Ариса одни из самых громких в Греции, но это хозяевам не поможет, поскольку поединок пройдет без зрителей. Так, что здесь мы в равных условиях.

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Уверен, что выезд в Грецию надолго запомнится ребятам. И не только потому, что это почти для всех будет дебют в еврокубках, многим впервые придется побывать в Греции, добираться туда чартером. Остается только постараться, чтобы вернуться домой с победным настроением", – цитирует Костышина Meta-ratings.com.ua.

Поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится 17 сентября в Греции.

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