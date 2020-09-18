Арис уволил Михаэля Эннинга после неудачи в Лиге Европы и вылета команды из турнира, сообщает греческое издание Sports DNA.

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Немецкий тренер остался без работы именно из-за проигрыша от Колоса во 2-м квалификационном раунде. Также, по информации источника, специалиста уволили из-за того, что его деятельность и проигрыши команды плохо влияли на имидж Ариса. К слову, Эннинг возглавил "бога войны" в октябре 2019, а прошлый сезон клуб из Салоник завершил на пятом месте в чемпионате.

Напомним, Колос сенсационно победил греческий клуб со счетом 2:1 и одержал первую победу в Лиге Европы в своей истории. В 3-м раунде квалификации украинцы встретятся с Риекой.

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