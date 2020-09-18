"У нас очень внимательно относятся к каждому метру, сантиметру в плане качества поля. А здесь приезжаешь – что раздевалки, что само поле...

Арис – Колос: спортивный директор греков назвал главный козырь украинского дебютанта Лиги Европы

Это просто... я не знаю. Катастрофа. У нас даже во Второй лиге таких полей нет. Это будет влиять на скорость игры, передвижение мяча. Мяч будет просто дробить. Это повлияет на качество и скорость футбола", – сказал Лях в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится уже сегодня, 17 сентября, в Греции. Начало в 21:00.

Арис – Колос: анонс матча квалификации Лиги Европы