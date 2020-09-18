Арис – Колос: главный агроном украинцев "разнес" состояние газона греческой команды перед матчем Лиги Европы
Виталий Лях,ответственный за поле ковалевского стадиона, остался крайне разочарован увиденным на арене греческой команды.
"У нас очень внимательно относятся к каждому метру, сантиметру в плане качества поля. А здесь приезжаешь – что раздевалки, что само поле...
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Это просто... я не знаю. Катастрофа. У нас даже во Второй лиге таких полей нет. Это будет влиять на скорость игры, передвижение мяча. Мяч будет просто дробить. Это повлияет на качество и скорость футбола", – сказал Лях в комментарии программе "Футбол NEWS".
Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится уже сегодня, 17 сентября, в Греции. Начало в 21:00.