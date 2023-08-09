По мнению футбольных чиновников поединки греческих команд несут в себе серьезную опасность.

Союз европейских футбольных ассоциаций отправит наблюдателей на матч 3-го квалификационного ранда Лиги конференций между Арисом и Динамо, сообщает Sport-fm.gr.

"А что же будет с Арисом?": Цыганык разнес защиту Динамо перед стартом в Лиге конференций

Причиной такого решения стало убийство болельщика АЕКа в результате драки с ультрас Динамо Загреб. Отмечается, что такие меры будут распространяться на все игры греческих команд в еврокубках. УЕФА также охарактеризовал матч между Арисом и Динамо как игру с повышенным риском. Очевидно, это связано с потенциальным присутствием на стадионе украинских болельщиков – ранее Динамо анонсировало организацию гостевого сектора на стадионе в Салониках.

Напомним, поединок состоится в четверг, 10 августа, и станет для Динамо первым в истории в Лиге конференций. Начало встречи в 21:15.

Арис – Динамо: прогноз на матч Лиги конференций