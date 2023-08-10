"Болельщики? Это не новая ситуация для нас. В прошлом году мы были в аналогичной ситуации. Сейчас в Украине ничего не изменилось, продолжается война. Но я считаю, что в Бухаресте, где живет много убежавших украинцев, у нас будет хорошая поддержка.

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Основная проблема для нас – это тяжелая дорога в Салоники, которая заняла всего 23 часа. Это трудно.

Но при этом в Украине мы играем на пустых стадионах и игра перед заполненными трибунами для нас это как новый вид спорта. Мы стараемся продемонстрировать наши лучшие качества, и я надеюсь, что нам удастся это сделать в обоих матчах", – сказал Сидорчук. пресс-служба "бело-синих".

Напомним, поединок Арис-Динамо состоится уже сегодня, 10 августа, начало в 21:15. Ответный матч пройдет через неделю, 17 августа.

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