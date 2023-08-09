"Мне очень хорошо знаком греческий футбол. Я приезжал в вашу страну и в качестве игрока, и в качестве тренера. Понимаю, что завтра будет невероятная атмосфера, болельщики будут горячо, как они хорошо умеют, поддерживать своих футболистов, но все будет решаться на поле.

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У Ариса хорошая команда, выступают опытные исполнители, средний возраст которых - 28-29 лет. Им удалось создать сильную конкурентоспособную команду. У нас же иностранные футболисты уехали из-за войны, также мы не можем приглашать игроков из украинского чемпионата, поэтому рассчитываем на воспитанников собственной академии. По количеству таких воспитанников мы среди лучших клубов Европы. Это хорошо, но, с другой стороны, у наших футболистов нет достаточно опыта выступлений на высоком уровне.

Ожидания от игры защитников, учитывая, что я был недоволен их действиями? Просто хочу, чтобы они не допускали ошибок. Но нас ожидает совсем другой турнир. К примеру, наша защита отыграла очень хорошо против Аль-Хиляля, мы выиграли тот матч - 1:0. Думаю, если мы завтра сыграем 0:0, это будет хороший результат для нас.

Динамо - опытный еврокубковый боец Это не та же команда, которая была раньше. Мы играем в футбол в условиях войны, и он очень отличается от того, что был при мирной жизни. Здесь сидит Сергей Сидорчук, и он может подтвердить, что мы провели 13 часов в поезде до Черновцов, 4 часа в автобусе ехали в Сучаву, и потом еще 2,5 часа летели в Салоники. Как вы думаете, в каких кондициях находятся футболисты после такой дороги?

Так же было и в прошлом сезоне. Мы играли в Кракове, возвращались в Украину на матчи внутреннего чемпионата, потом снова ехали в Краков, дважды в неделю проводя по девять часов в автобусе. Сейчас мы решили играть в Бухаресте, поскольку до него проще добираться, а в чемпионате будем проводить домашние матчи в Одессе. Так что мы никак не можем сравнивать предыдущие годы с нынешним временем. Но я надеюсь, что мы сможем дать бой сопернику, и показать хорошую игру в завтрашнем поединке", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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