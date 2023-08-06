Арис – Динамо: УЕФА назначил арбитра поединка Лиги конференций – он еще не работал на матчах клубов из Украины
Арис и Динамо узнали имя арбитра, который рассудит первый поединок квалификации Лиги конференций.
Австралиец Джарред Джиллетт назначен главным арбитром поединка Арис – Динамо, сообщает официальный сайт киевлян.
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36-летний судья по большей части работал на матчах родного чемпионата, также судил матч АПЛ. Под эгидой УЕФА Джиллетт отработает свой лишь 5-й матч – ни с греческими, ни с украинскими командами Джарред ранее не пересекался.
К слову, поединок Арис – Динамо запланирован на 10 августа, а ответный матч состоится 17-го.
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