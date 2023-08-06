Арис и Динамо узнали имя арбитра, который рассудит первый поединок квалификации Лиги конференций.

Австралиец Джарред Джиллетт назначен главным арбитром поединка Арис – Динамо, сообщает официальный сайт киевлян.

Динамо может сенсационно подписать форварда Ювентуса – журналист раскрыл ход переговоров

36-летний судья по большей части работал на матчах родного чемпионата, также судил матч АПЛ. Под эгидой УЕФА Джиллетт отработает свой лишь 5-й матч – ни с греческими, ни с украинскими командами Джарред ранее не пересекался.

К слову, поединок Арис – Динамо запланирован на 10 августа, а ответный матч состоится 17-го.

Динамо перестреляло Оболонь в дерби – исторический Ярмоленко, 6 голов, 2 отмененых, жара VAR, шоу Черненко и Буяльского