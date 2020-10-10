Поединок отбора к ЧМ-2022 между Колумбией и Венесуэлой начался крайне неудачно для защитника колумбийцев Ариаса.

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Уже на 7 минуте вингер венесуэльцев Мачис пошел в грубый подкат против него и сломал большеберцовую кость. Нарушитель и сам остался в слезах, после того как увидел последствия совершенного фола. Интересно, что арбитр сначала удалил Мачиса, но после просмотра VAR изменил свое мнение.

К слову, Ариас этим летом перебрался в Байера на правах аренды, за который успел сыграть лишь 1 поединок.

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