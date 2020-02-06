Аргументы Динамо были проигнорированы Апелляционным комитетом УАФ, – юрист киевлян

Юрист ФК Динамо Дмитрий Бриф прокомментировал решение Апелляционного комитета УАФ об отклонении жалобы "бело-синих" на решение КДК.

"Во время заседания Апелляционного комитета УАФ и принятия им решения, члены данного дисциплинарного органа полностью проигнорировали все доводы Динамо.

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В частности, АК УАФ не предоставил никакой оценки тому факту, что уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), начатое по фактам, которые могли иметь место во время матча Шахтер – Динамо, до сих пор не направлены в суд.

Более того, расследованием дела не установлено и не привлечены к ответственности никакие лица, которые могли бы поступить указанное преступление. Тем самым четко зафиксирован юридический факт отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК Украины.

Кроме этого, АК УАФ полностью проигнорировал ходатайство Динамо о необходимости истребования у ФК Шахтер и ТРК Футбол 1/2 видеозаписей с камер наблюдения стадиона и камер телетранслятора, которые могли зафиксировать данный инцидент, которое было заявлено в связи с их отказом предоставить запрашиваемые материалы нашем клуба.

Также члены АК не приняли во внимание тот факт, что санкции, которые могли быть применены за данное нарушение, является штраф (поскольку в течение последних двух лет Динамо не притягивалось к ответственности за подобные нарушения).

И, вообще, дисциплинарные органы УАФ нарушили принципы предсказуемости наказания, которые признаются Европейским судом по правам человека, – устоявшаяся практика дисциплинарных органов заключалась в том, что за нарушения, которые произошли во время гостевого матча, команды не наказывали запретом проведения домашнего матча со зрителями", – отметил Бриф в комментарии официальному сайту Динамо.

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