Отчаянные аргентинские болельщики до сих пор празднуют победу своей сборной на континентальном первенстве.

Болельщик сборной Аргентины набил себе тату со всей заявкой команды на Копа Америка-2021, где "альбиселесте" удалось завоевать главный трофей.

Месси сфотографировался со своим кумиром после победы Аргентины на Копа Америка

Имена аргентинских футболистов отчаянный фанат оставил на половине своей спины.

Напомним, в финале Кубка Америки национальная команда Аргентины минимально обыграла сборную Бразилии (1:0). Лидером команды победителей традиционно был Лионель Месси, который отличился на турнире 4-мя голами.

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