Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес уже в 22 стал кумиром для земляков после победы на Мундиале-2022.

Альварес привез кубок мира в родной город Кальчин, чтобы вместе с земляками отпраздновать триумф. Болельщики постоянно фотографировали звезду и бросали ему футболки, шарфы, кепки. Хулиан целовал все это и бросал назад.

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Земляков переполняла гордость за "паука". Они выражали Хулиану невероятное уважение, а футболист неоднократно благодарил их за поддержку. Альварес вместе с братьями спел со сцены чемпионскую песню и рассказал об исполненной мечте.

Альварес начал ЧМ-2022 в статусе запасного форварда сборной Аргентины, но прорвался в стартовый состав и забил на турнире 4 гола. В 2018-м Хулиан уже праздновал в родном городе победу в Копа Либертадорес.

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