В небольшой деревушке Урибуру с населением 1500 человек появился первый во всей стране перекрёсток Марадоны и Месси.

Аргентинская деревня Урибру, которая находится в провинции Ла-Пампа, переименовала две улицы в честь Диего Марадоны и Лионеля Месси. Об этом информирует TYC Sports.

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Совет Урибуру утвердил переименование двух улиц, которые образуют главный перекрёсток деревни. Бульвар Гобернадора Нуньеса был назван в честь Марадоны, а улица Бартоломе Митре - в честь Месси. Это – первый перекрёсток во всей Аргентине, который носит имена двух главных легенд местного футбола.

Урибуру — небольшой городок с населением всего 1500 человек, расположенный в получасе езды от Санта-Розы, столицы Ла-Пампы. Это сельскохозяйственный и животноводческий район, и в минувшие выходные во время финала ЧМ-2022 город отметил 128-ю годовщину своего основания. .

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